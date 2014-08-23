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Расписание матчей
Украина. Кубок
Оболонь - Шахтер
Оболонь - Шахтер: обзор матча 23 августа 2014
Оболонь
23.08.2014, суббота, 20:30
Украина. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оболонь - Шахтер
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0
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0
0
Матчи команд
Оболонь
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Информация о матче
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