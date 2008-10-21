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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Фиорентина
Бавария - Фиорентина: обзор матча 21 октября 2008
Бавария
21.10.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 3 тур
3 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бавария - Фиорентина
Красные карточки
0
0
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0
0
Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
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07.11.2026
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2 : 2
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6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Фиорентина
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- : -
23.11.2026
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2 : 2
08.11.2026
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2 : 4
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29.10.2026
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Комо
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Жозе Кардинал
Жоау Феррейра (оба - Португалия)
Делегат:
Андреас Аккелидес (Кипр)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Классика" 00:45 (в записи)
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