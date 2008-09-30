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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Реал
Зенит - Реал: обзор матча 30 сентября 2008
Зенит
30.09.2008, вторник, 20:30
Лига Чемпионов, группа H, 2 тур
1 : 2
Завершен
Реал
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Зенит - Реал
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0
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Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Помощники судьи:
Маттиас Арне
Мануэль Наварро (оба - Швейцария)
Делегат:
Марк Блэкборн (Англия)
Стадион:
Петровский
Посещаемость:
31400
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:45 (прямая); "НТВ+ Футбол" 02:45 (в записи)
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