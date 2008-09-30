Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ольборг - Манчестер Юнайтед
Ольборг - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 сентября 2008
Ольборг
30.09.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 2 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ольборг - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Жозе Кардинал
Бертину Кунья Миранда (оба - Португалия)
Делегат:
Райнхард Вальзер (Лихтенштейн)
Стадион:
Энерги Норд Арена
Посещаемость:
10346 из 13997 зрителей (73%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 01:05 (в записи)
Новости команд
Все
Ольборг
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
21:51
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
Вчера, 14:09
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
Вчера, 10:03
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
21:51
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
Вчера, 14:09
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
Вчера, 10:03
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+