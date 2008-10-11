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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Грузия - Кипр
Грузия - Кипр: обзор матча 11 октября 2008
Грузия
11.10.2008, суббота, 20:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 8, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кипр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Грузия - Кипр
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кипр
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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