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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Греция - Молдова
Греция - Молдова: обзор матча 11 октября 2008
Греция
11.10.2008, суббота, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 2, 3 тур
3 : 0
Завершен
Молдова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Греция - Молдова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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