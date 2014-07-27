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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Реал - Интер
Реал - Интер: обзор матча 27 июля 2014
Реал
27.07.2014, воскресенье, 02:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал - Интер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
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