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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Германия
Лихтенштейн - Германия: обзор матча 06 сентября 2008
Лихтенштейн
06.09.2008, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 1 тур
0 : 6
Завершен
Германия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лихтенштейн - Германия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Стадион:
Райнпарк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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