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Домодедово - Зенит-2: обзор матча 02 августа 2014

Домодедово
02.08.2014, суббота, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
2 : 0
Завершен
Зенит-2
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Домодедово - Зенит-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
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Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
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15.05.2017
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Информация о матче
Стадион:
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