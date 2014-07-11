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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Брюгге
Зенит - Брюгге: обзор матча 11 июля 2014
Зенит
11.07.2014, пятница, 18:45
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зенит - Брюгге
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
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15.11.2026
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2 : 2
08.11.2026
Ростов
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25.10.2026
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Мехелен
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21.11.2026
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