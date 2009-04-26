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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Монако
Ле-Ман - Монако: обзор матча 26 апреля 2009
Ле-Ман
26.04.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 1
Завершен
Монако
87'
П. Чу-Юн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Монако
ГОЛ! 0:1!
П. Чу-Юн
Замена
Г. Гулон
️️️️
М. Кутадье
Замена
Т. Хельстад
️️️️
С. Корчиа
Замена
Р. Лама
️️️️
Э. Ле Таллек
Желтая карточка
М. Майга
Желтая карточка
А. Жедер
0'
Замена
С. Гакпе
️️️️
Ф. Нимани
0'
Замена
К. Мерием
️️️️
Х. Пабло Пино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
7
Фредрик Стремстад
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
12
Адриано
ПЗ
14
Камиль Мерием
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
3-1-2-1-2
16
Пеле
2
Жедер
19
Сердан
14
Корчиа
8
Томас
0
Камара
6
Кутадье
27
Жервиньо
20
Майга
14
Ле Таллек
4-3-1-2
16
Руффье
27
Монгонгю
63
Н'Кулу
20
Модесто
5
Лоло
89
Молло
19
Госсо
15
Перес
99
Пино
88
Нимани
30
Пак Чу-Юн
14
Корчиа
22
Хельстад
22
Хельстад
14
Корчиа
6
Кутадье
26
Гулон
26
Гулон
6
Кутадье
14
Ле Таллек
14
Лама
14
Лама
14
Ле Таллек
99
Пино
14
Мерием
14
Мерием
99
Пино
88
Нимани
6
Гакпе
6
Гакпе
88
Нимани
Остались в запасе
Ле-Ман
Монако
7
Фредрик Стремстад
ЦП
24
Людовик Бааль
ЛЗ
16
Родольф Рош
ВР
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
12
Адриано
ПЗ
27
Никола Покривац
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Остались в запасе
7
Фредрик Стремстад
ЦП
24
Людовик Бааль
ЛЗ
16
Родольф Рош
ВР
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
12
Адриано
ПЗ
27
Никола Покривац
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Статистика матча Ле-Ман - Монако
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
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