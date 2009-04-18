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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ренн
Монако - Ренн: обзор матча 18 апреля 2009
Монако
18.04.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 1
Завершен
Ренн
78'
Й. Леко (П)
84'
Х. Пабло Пино
90'
Х. Пабло Пино
86'
Б. Шейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ренн
ГОЛ! 3:1!
Х. Пабло Пино
Замена
Н. Покривац
️️️️
Й. Молло
ГОЛ! 2:1!
Б. Шейру
ГОЛ! 2:0!
Х. Пабло Пино
Замена
П. Оньянге
️️️️
Ж. Лерой
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Леко
Красная карточка
Л. Обе
Замена
М. Пажис
️️️️
Ф. Лемуан
Желтая карточка
Ж. Лерой
Замена
А. Гьян
️️️️
М. Сов
Желтая карточка
П. Ханссон
Замена
Ф. Нимани
️️️️
Д. Перес
Желтая карточка
Ж. Госсо
Желтая карточка
Й. Леко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
27
Йерко Леко
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
6
Жером Лерой
ЛП
0
Бруно Шейру
ЛП
22
Оливье Томер
ЛВ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
14
Камиль Мерием
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
0
Фредди Аду
ЦФ
Ренн
99
Патрис Люзи
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
4-4-1-1
16
Руффье
5
Лоло
63
Н'Кулу
20
Модесто
27
Монгонгю
27
Леко
15
Перес
89
Молло
19
Госсо
99
Пино
30
Пак Чу-Юн
3-2-3-1-1
1
Дюшез
29
Данзе
13
Ханссон
16
Фанни
0
Обе
3
Боканегра
6
Лерой
18
Лемуан
0
Шейру
22
Томер
17
Сов
89
Молло
27
Покривац
27
Покривац
89
Молло
15
Перес
88
Нимани
88
Нимани
15
Перес
6
Лерой
8
Оньянге
8
Оньянге
6
Лерой
18
Лемуан
0
Пажис
0
Пажис
18
Лемуан
17
Сов
3
Гьян
3
Гьян
17
Сов
Остались в запасе
Монако
Ренн
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
14
Камиль Мерием
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
22
Бира Дембеле
ЦЗ
99
Патрис Люзи
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
14
Камиль Мерием
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
Остались в запасе
22
Бира Дембеле
ЦЗ
99
Патрис Люзи
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Монако - Ренн
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Пула
(Шартьели)
Стадион:
Луи II
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