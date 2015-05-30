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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)

Кубань (ЛФЛ) - Арсенал

30.05.2015, Суббота, 13:30 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "НТВ ПЛЮС Теннис" 13:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 30 тур Кубань (ЛФЛ) - Арсенал Молодежные команды: 0 - 1
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
6 тур
30 августа, суббота 20:00 Арсенал 0:1 Кубань (ЛФЛ)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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    Рейтинг: +11

    Даниил Барса 31 мая 2015, 08:13

    Бальде не ожидал

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    Рейтинг: +13

    Ljexa2014 30 мая 2015, 20:35

    Не ожидал токо-го счёта, но чуйка не подвела и поставил 100$ на кубань!

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    Рейтинг: +12

    Ростовец 30 мая 2015, 15:26

    С победой, соседи.

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    Рейтинг: +100

    legendsofsails 30 мая 2015, 15:19

    здорово!

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    Рейтинг: +790

    denisov 30 мая 2015, 15:16

    5-1, ни кто наверно не ожидал такого от Кубани

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    Рейтинг: +10

    Vik_ont25 30 мая 2015, 15:03

    Вот это номер!!! Что это было!!! Я ох... как сильно удивлен!!! "Кубань", оказывается, умеет играть в футбол!!!

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    Рейтинг: +790

    denisov 30 мая 2015, 15:02

    4-0,обидно

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    Рейтинг: +14

    Darth_Vader 30 мая 2015, 14:59

    [q][/q]Вот, что отставка Кучука творит! Совсем игроки распустились, всю дисциплину сразу потеряли!)

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    Рейтинг: +10

    Vik_ont25 > Darth_Vader 30 мая 2015, 15:23

    Я бы поставил 5+, но можно только один...

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    Рейтинг: +57

    abrek123 30 мая 2015, 14:54

    удачи вам с супер тренером в новой супер лиги...)))

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    Рейтинг: +790

    denisov 30 мая 2015, 14:53

    Арсенал жаль((( Удачи в ФНЛ

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