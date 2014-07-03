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Дерри Сити - Аберистуит Таун
Дерри Сити - Аберистуит Таун: обзор матча 03 июля 2014
Дерри Сити
03.07.2014, четверг, 22:45
Лига Европы, 1 раунд
4 : 0
Ответный матч – 5 : 0
Завершен
Аберистуит Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дерри Сити - Аберистуит Таун
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Дроэда Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дерри Сити
1 : 0
18.09.2026
Голуэй Юнайтед
Аберистуит Таун
Лига Европы, 1 раунд
Аберистуит Таун
0 : 5
10.07.2014
Дерри Сити
Лига Европы, 1 раунд
Дерри Сити
4 : 0
03.07.2014
Аберистуит Таун
Информация о матче
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Дерри Сити
Аберистуит Таун
Капитан «Дерри Сити» найден мертвым в своем доме
2017.03.20 11:42
Умер лучший бомбардир «Дерри Сити» Марк Фаррен
2016.02.03 20:53
Канчельскис может возглавить ирландский клуб
2015.10.11 20:17
Капитан «Дерри Сити» найден мертвым в своем доме
2017.03.20 11:42
Умер лучший бомбардир «Дерри Сити» Марк Фаррен
2016.02.03 20:53
Канчельскис может возглавить ирландский клуб
2015.10.11 20:17
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