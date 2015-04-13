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Судьи
Главный судья:
Ли Мэйсон (Болтон)

Ливерпуль - Ньюкасл

13.04.2015, Понедельник, 22:00 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Премьер-Лига, 32 тур Ливерпуль - Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
10 тур
1 ноября, суббота 15:45 Ньюкасл 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:1 Ньюкасл
8 тур
19 октября, суббота 15:45 Ньюкасл 2:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
35 тур
27 апреля, суббота 20:30 Ньюкасл 0:6 Ливерпуль
10 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Ливерпуль 1:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 16:30 Ньюкасл 2:0 Ливерпуль
19 тур
30 декабря, пятница 23:45 Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
1 мая, воскресенье 15:00 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл
17 тур
11 декабря, суббота 20:30 Ньюкасл 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
35 тур
3 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл
20 тур
28 декабря, воскресенье 15:00 Ньюкасл 1:5 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
29 тур
8 марта, суббота 18:00 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл
14 тур
24 ноября, суббота 15:45 Ньюкасл 0:3 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 26 9 3 73:32 +41 87
2. Манчестер Сити 38 24 7 7 83:38 +45 79
3. Арсенал 38 22 9 7 71:36 +35 75
4. Манчестер Юн 38 20 10 8 62:37 +25 70
5. Тоттенхэм 38 19 7 12 58:53 +5 64
6. Ливерпуль 38 18 8 12 52:48 +4 62
7. Саутгемптон 38 18 6 14 54:33 +21 60
8. Суонси 38 16 8 14 46:49 -3 56
9. Сток Сити 38 15 9 14 48:45 +3 54
10. Кристал Пэлас 38 13 9 16 47:51 -4 48
11. Эвертон 38 12 11 15 48:50 -2 47
12. Вест Хэм 38 12 11 15 44:47 -3 47
13. Вест Бромвич 38 11 11 16 38:51 -13 44
14. Лестер 38 11 8 19 46:55 -9 41
15. Ньюкасл 38 10 9 19 40:63 -23 39
16. Сандерленд 38 7 17 14 31:53 -22 38
17. Астон Вилла 38 10 8 20 31:57 -26 38
18. Халл Сити 38 8 11 19 33:51 -18 35
19. Бернли 38 7 12 19 28:53 -25 33
20. КПР 38 8 6 24 42:73 -31 30
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