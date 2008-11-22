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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 22 ноября 2008
ПСЖ
22.11.2008, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Лион
26'
Л. Жюли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лион
+3
Желтая карточка
Крис
Замена
️️️️
Л. Гассама
Красная карточка
Жуниньо
Желтая карточка
Ж. Ротен
Желтая карточка
Л. Гассама
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Л. Жюли
Замена
Жуниньо
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
С. Гову
ГОЛ! 1:0!
Л. Жюли
Пас отдал
Сеара
11'
Замена
️️️️
А. Ревейер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
2
Сеара
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ПЗ
0
Клод Макелеле
(К)
ЛП
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
25
Жером Ротен
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
0
Людовик Жюли
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Лион
1
Уго Льорис
ВР
3
Крис
(К)
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ПЗ
17
Жан Макун
ЦП
10
Эдерсон
ЦП
8
Сидней Гову
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПСЖ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
19
Жуниньо
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
4-4-2
1
Ландро
2
Сеара
6
Камара
13
Траоре
22
Арман
0
Макелеле
11
Клеман
29
Сессеньон
25
Ротен
0
Жюли
99
Оаро
4-2-2
1
Льорис
89
Гассама
4
Бумсонг
15
Ревейер
3
Крис
17
Макун
10
Эдерсон
9
Бензема
8
Гову
0
Жюли
88
Луйиндула
88
Луйиндула
0
Жюли
9
Бензема
19
Жуниньо
19
Жуниньо
9
Бензема
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча ПСЖ - Лион
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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