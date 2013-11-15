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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Италия - Германия
Италия - Германия: обзор матча 15 ноября 2013
Италия
15.11.2013, пятница, 23:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Германия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Италия - Германия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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