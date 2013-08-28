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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Моркамб - Ньюкасл
Моркамб - Ньюкасл: обзор матча 28 августа 2013
Моркамб
28.08.2013, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Моркамб - Ньюкасл
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0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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