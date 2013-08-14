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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан - Грузия
Казахстан - Грузия: обзор матча 14 августа 2013
Казахстан
14.08.2013, среда, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Грузия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Казахстан - Грузия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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