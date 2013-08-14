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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Финляндия - Словения
Финляндия - Словения: обзор матча 14 августа 2013
Финляндия
14.08.2013, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Словения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Финляндия - Словения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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