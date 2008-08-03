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Расписание матчей
Милан - Челси
Милан - Челси: обзор матча 03 августа 2008
Милан
03.08.2008, воскресенье, 14:00
Кубок РЖД
0 : 5
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милан - Челси
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0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт" 13:55 (прямая)
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