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Манчестер Сити - Милан
Манчестер Сити - Милан: обзор матча 31 июля 2013
Манчестер Сити
31.07.2013, среда, 20:15
Audi Cup, 1/2 финала
5 : 3
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Манчестер Сити - Милан
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