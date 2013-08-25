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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Вологда
Зенит-2 - Вологда: обзор матча 25 августа 2013
Зенит-2
25.08.2013, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
0 : 0
Завершен
Вологда
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Матчи команд
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1 : 1
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Строгино
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2 : 0
10.05.2014
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Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
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2 : 0
07.05.2014
Вологда
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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