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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Эвиан
Валансьен - Эвиан: обзор матча 26 октября 2013
Валансьен
26.10.2013, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 1
Завершен
Эвиан
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Валансьен - Эвиан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эвиан
1 : 3
20.01.2016
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анси
1 : 4
03.01.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвиан
2 : 2
27.10.2015
Лаваль
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Эвиан
3 : 2
25.08.2015
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Айно
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Валансьен
Эвиан
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
«Крылья Советов» ведут переговоры с нападающим «Эвиана»
2016.07.11 18:30
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
«Крылья Советов» подписали форварда «Эвиана»
2016.02.26 18:35
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
«Крылья Советов» ведут переговоры с нападающим «Эвиана»
2016.07.11 18:30
«Крылья Советов» подписали форварда «Эвиана»
2016.02.26 18:35
Бруно близок к переходу в «Крылья Советов»
2016.02.24 18:55
1
Менса стал игроком «Анжи»
2016.02.24 00:04
«Эвиан» не получал от «Анжи» предложений по Менса
2016.02.22 13:07
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