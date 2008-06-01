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Расписание матчей
Греция - Армения
Греция - Армения: обзор матча 01 июня 2008
Греция
01.06.2008, воскресенье, 22:15
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Греция - Армения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
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Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
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0 : 0
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02.10.2026
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2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:10 (прямая)
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