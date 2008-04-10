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Расписание матчей
Зенит - Байер
Зенит - Байер: обзор матча 10 апреля 2008
Зенит
10.04.2008, четверг, 20:30
Кубок УЕФА, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зенит - Байер
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0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
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2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
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3 : 2
18.10.2026
Ахмат
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
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1 : 2
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
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0 : 1
05.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
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2 : 4
31.10.2026
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28.10.2026
Нюрнберг
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25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Помощники судьи:
Хуан Юсте Химене
Хесус Кальво Гуадамуро (оба - Испания)
Делегат:
Тугомир Фрайман (Словения)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Спорт" 20:00 (прямая)
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