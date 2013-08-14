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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия - Франция
Бельгия - Франция: обзор матча 14 августа 2013
Бельгия
14.08.2013, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Франция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бельгия - Франция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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