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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швейцария - Бразилия
Швейцария - Бразилия: обзор матча 14 августа 2013
Швейцария
14.08.2013, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Швейцария - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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