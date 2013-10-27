Введите ваш ник на сайте

Рандерс - Копенгаген

27.10.2013, Воскресенье, 20:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 13 тур Рандерс - Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
3 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:3 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Рандерс 1:0 Копенгаген
19 тур
2 декабря, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Рандерс
7 тур
25 августа, суббота 19:00 Рандерс 2:3 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
9 апреля, суббота 17:00 Копенгаген 3:1 Рандерс
18 тур
28 ноября, воскресенье 18:00 Рандерс 0:3 Копенгаген
11 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:0 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Рандерс 1:0 Копенгаген
16 тур
22 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Рандерс
9 тур
20 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:0 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
...
  • Читайте нас: 