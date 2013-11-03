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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Черноморец
Карпаты - Черноморец: обзор матча 03 ноября 2013
Карпаты
03.11.2013, воскресенье, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
24'
В. Федорчук
90+2'
А. Диденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Черноморец
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Диденко
Пас отдал
С. Риера
Замена
А. Чачуа
️️️️
В. Федорчук
85'
Желтая карточка
Д. Васин
84'
78'
Замена
Е. Зубейко
️️️️
Ф. Джа Джедже
72'
Желтая карточка
А. Диденко
Замена
Д. Васин
️️️️
Д. Лепа
69'
Желтая карточка
Д. Лепа
67'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
63'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
П. Пашаев
49'
46'
Замена
А. Диденко
️️️️
В. Приёмов
46'
Замена
Л. Матос
️️️️
П. Кутас
Желтая карточка
В. Федорчук
24'
ГОЛ! 1:0!
В. Федорчук
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
99
Сито Риера
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
8
Амбросий Чачуа
АП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
88
Ринар Валеев
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-1-2-3
31
Ильющенков
21
Костевич
20
Пашаев
4
Гитченко
6
Балажиц
19
Ткачук
5
Федорчук
32
Голодюк
20
Гладкий
11
Лепа
20
Зенев
4-1-3-2
22
Безотосный
77
Кутас
14
Фонтанелло
5
Бергер
70
Минейро
8
Ковальчук
21
Бобко
9
Джа Джедже
99
Риера
80
Приёмов
69
Антонов
5
Федорчук
8
Чачуа
8
Чачуа
5
Федорчук
20
Пашаев
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
20
Пашаев
11
Лепа
39
Васин
39
Васин
11
Лепа
77
Кутас
3
Лео Матос
3
Лео Матос
77
Кутас
9
Джа Джедже
22
Зубейко
22
Зубейко
9
Джа Джедже
80
Приёмов
9
Диденко
9
Диденко
80
Приёмов
Остались в запасе
Карпаты
Черноморец
36
Владимир Гудыма
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
7
Самсон Годвин
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Александр Севидов
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
88
Ринар Валеев
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
36
Владимир Гудыма
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
7
Самсон Годвин
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
88
Ринар Валеев
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Карпаты - Черноморец
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Украина
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