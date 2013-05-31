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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Словения
Турция - Словения: обзор матча 31 мая 2013
Турция
31.05.2013, пятница, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Словения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Турция - Словения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
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