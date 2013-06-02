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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Германия
США - Германия: обзор матча 02 июня 2013
США
02.06.2013, воскресенье, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 3
Завершен
Германия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Германия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
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Греция
0 : 0
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Германия
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Германия
2 : 0
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