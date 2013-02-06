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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кипр - Сербия
Кипр - Сербия: обзор матча 06 февраля 2013
Кипр
06.02.2013, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кипр - Сербия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Новости команд
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Кипр
Сербия
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
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Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
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Сербия – Германия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
Вчера, 21:35
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
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12 ноября
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Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
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Кипр – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
17:55
1
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
00:42
2
Сербия – Германия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Сербии и Германии на победу в матче 5 тура
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Нидерланды – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
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