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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан - Лихтенштейн
Азербайджан - Лихтенштейн: обзор матча 06 февраля 2013
Азербайджан
06.02.2013, среда, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Лихтенштейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Азербайджан - Лихтенштейн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
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Лига наций, 5 тур
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13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
Азербайджан
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Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
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27.09.2026
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Литва
Информация о матче
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