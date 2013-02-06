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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Словения - Босния и Герцеговина
Словения - Босния и Герцеговина: обзор матча 06 февраля 2013
Словения
06.02.2013, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Босния и Герцеговина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Словения - Босния и Герцеговина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
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