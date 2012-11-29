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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Ренн - Труа
Ренн - Труа: обзор матча 29 ноября 2012
Ренн
29.11.2012, четверг, 23:55
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Труа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ренн - Труа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Франция. Лига 1, 11 тур
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- : -
22.11.2026
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25.10.2026
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07.11.2026
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31.10.2026
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25.10.2026
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1 : 3
17.10.2026
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0 : 2
11.10.2026
Марсель
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