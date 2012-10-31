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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алавес - Барселона
Алавес - Барселона: обзор матча 31 октября 2012
Алавес
31.10.2012, среда, 01:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алавес - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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