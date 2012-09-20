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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Аргентина
Бразилия - Аргентина: обзор матча 20 сентября 2012
Бразилия
20.09.2012, четверг, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Аргентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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