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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ростов - Звезда
Ростов - Звезда: обзор матча 25 мая 2008
Ростов
25.05.2008, воскресенье, 17:00
Россия. Первый дивизион, 13 тур
2 : 0
Завершен
Звезда
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Статистика матча Ростов - Звезда
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0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Звезда
Россия. Первый дивизион, 44 тур
Звезда
0 : 3
06.11.2008
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 43 тур
Звезда
0 : 3
03.11.2008
Анжи
Россия. Первый дивизион, 42 тур
Машук-КМВ
3 : 0
27.10.2008
Звезда
Россия. Первый дивизион, 41 тур
Алания
3 : 0
24.10.2008
Звезда
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Звезда
0 : 4
17.10.2008
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
Ростов Арена
Посещаемость:
4000 из 43702 зрителей (9%)
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