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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Греция
Норвегия - Греция: обзор матча 15 августа 2012
Норвегия
15.08.2012, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Греция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Норвегия - Греция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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01.10.2026
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1 : 2
24.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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07.06.2026
Италия
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