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Расписание матчей
Андерлехт - Бавария
Андерлехт - Бавария: обзор матча 06 марта 2008
Андерлехт
06.03.2008, четверг, 21:00
Кубок УЕФА, 1/8 финала
0 : 5
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Андерлехт - Бавария
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0
0
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0
0
Матчи команд
Андерлехт
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Андерлехт
- : -
22.11.2026
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05.11.2026
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4 : 1
31.10.2026
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25.10.2026
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0 : 2
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2 : 2
31.10.2026
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6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
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