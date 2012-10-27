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Расписание матчей
Полтава (2007) - ФК Сумы
Полтава (2007) - ФК Сумы: обзор матча 27 октября 2012
Полтава (2007)
27.10.2012, суббота, 15:30
Украина. Первая лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
ФК Сумы
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Полтава (2007) - ФК Сумы
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 30 тур
Полтава (2007)
0 : 2
01.06.2016
Днепр
Украина. Первая лига, 29 тур
Горняк-Спорт
3 : 4
27.05.2016
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 28 тур
Полтава (2007)
1 : 2
20.05.2016
Оболонь
Украина. Первая лига, 27 тур
Горняк
0 : 0
15.05.2016
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 26 тур
Полтава (2007)
1 : 2
11.05.2016
Мариуполь
ФК Сумы
Украина. Первая лига, 29 тур
ФК Сумы
3 : 2
27.05.2016
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 28 тур
Николаев
3 : 1
20.05.2016
ФК Сумы
Украина. Первая лига, 27 тур
ФК Сумы
0 : 4
15.05.2016
Десна
Украина. Первая лига, 26 тур
Тернополь
0 : 1
11.05.2016
ФК Сумы
Украина. Первая лига, 24 тур
ФК Сумы
0 : 1
29.04.2016
Днепр
Информация о матче
Стадион:
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Полтава (2007)
ФК Сумы
Вратарь украинских «Сум» отбил пенальти головой
2018.11.06 21:10
2
Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»
2018.05.23 21:41
«Полтаве» засчитано техническое поражение за неготовность газона к матчу против «Шахтера»
2017.04.15 09:29
4
Матч «Полтава» – «Шахтер» не состоялся по причине отсутствия газона
2017.04.05 13:20
16
Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»
2018.05.23 21:41
«Полтаве» засчитано техническое поражение за неготовность газона к матчу против «Шахтера»
2017.04.15 09:29
4
Матч «Полтава» – «Шахтер» не состоялся по причине отсутствия газона
2017.04.05 13:20
16
Вратарь украинских «Сум» отбил пенальти головой
2018.11.06 21:10
2
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