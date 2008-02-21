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Расписание матчей
Спартак - Марсель
Спартак - Марсель: обзор матча 21 февраля 2008
Спартак
21.02.2008, четверг, 19:30
Кубок УЕФА, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Марсель
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0
0
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0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
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2 : 1
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01.11.2026
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28.10.2026
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25.10.2026
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Штурм
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22.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:00
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