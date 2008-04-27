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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетико
Хетафе - Атлетико: обзор матча 27 апреля 2008
Хетафе
27.04.2008, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
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Статистика матча Хетафе - Атлетико
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Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Новости команд
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Хетафе
Атлетико
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
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«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
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7 ноября
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Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
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Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
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«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
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Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
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Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
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