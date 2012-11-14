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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Италия - Франция
Италия - Франция: обзор матча 14 ноября 2012
Италия
14.11.2012, среда, 23:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Франция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Италия - Франция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Новости команд
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Италия
Франция
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
16:59
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
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Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
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Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
Вчера, 13:38
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Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
16:59
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Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
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Вчера, 13:38
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Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
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16:59
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
Вчера, 13:38
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