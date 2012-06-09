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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина - Бразилия
Аргентина - Бразилия: обзор матча 09 июня 2012
Аргентина
09.06.2012, суббота, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 3
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аргентина - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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