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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Дания - Австралия
Дания - Австралия: обзор матча 02 июня 2012
Дания
02.06.2012, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дания - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 2
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Чемпионат мира, 2 тур
США
2 : 0
19.06.2026
Австралия
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