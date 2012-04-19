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Судьи
Главный судья:
Крейг Александер Томсон (Пейсли)

Атлетико - Валенсия

19.04.2012, Четверг, 23:05 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 22:30 (прямая) Лига Европы, 1/2 финала , первый матч Атлетико - Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
6 февраля, понедельник 00:30 Атлетико 0:0 Валенсия
3 тур
10 сентября, суббота 23:59 Валенсия 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
12 февраля, суббота 20:00 Атлетико 1:2 Валенсия
4 тур
22 сентября, среда 23:55 Валенсия 1:1 Атлетико
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, четверг 23:05 Атлетико 0:0 Валенсия
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 1 апреля, четверг 23:05 Валенсия 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
24 тур
28 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 4:1 Валенсия
5 тур
26 сентября, суббота 23:55 Валенсия 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Валенсия
17 тур
3 января, суббота 23:55 Валенсия 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 20:00 Валенсия 3:1 Атлетико
19 тур
13 января, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Валенсия
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 6 4 1 1 11:4 +7 13
2. Удинезе 6 2 3 1 6:7 -1 9
3. Селтик 6 1 3 2 6:7 -1 6
4. Ренн 6 0 3 3 5:10 -5 3
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