Атлетико - Валенсия

|22 тур
|6 февраля, понедельник
|00:30
|Атлетико
|0:0
|Валенсия
|3 тур
|10 сентября, суббота
|23:59
|Валенсия
|1:0
|Атлетико
|22 тур
|6 февраля, понедельник
|00:30
|Атлетико
|0:0
|Валенсия
|3 тур
|10 сентября, суббота
|23:59
|Валенсия
|1:0
|Атлетико
|23 тур
|12 февраля, суббота
|20:00
|Атлетико
|1:2
|Валенсия
|4 тур
|22 сентября, среда
|23:55
|Валенсия
|1:1
|Атлетико
|Квалификация, 1/4 финала
ответный матч
|8 апреля, четверг
|23:05
|Атлетико
|0:0
|Валенсия
|Квалификация, 1/4 финала
ответный матч
|1 апреля, четверг
|23:05
|Валенсия
|2:2
|Атлетико
|24 тур
|28 февраля, воскресенье
|23:00
|Атлетико
|4:1
|Валенсия
|5 тур
|26 сентября, суббота
|23:55
|Валенсия
|2:2
|Атлетико
|36 тур
|17 мая, воскресенье
|23:00
|Атлетико
|1:0
|Валенсия
|17 тур
|3 января, суббота
|23:55
|Валенсия
|3:1
|Атлетико
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Атлетико М
|6
|4
|1
|1
|11:4
|+7
|13
|2.
|Удинезе
|6
|2
|3
|1
|6:7
|-1
|9
|3.
|Селтик
|6
|1
|3
|2
|6:7
|-1
|6
|4.
|Ренн
|6
|0
|3
|3
|5:10
|-5
|3