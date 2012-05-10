Генк - Брюгге

|Плей-офф, 1 тур
|30 марта, пятница
|22:30
|Брюгге
|2:0
|Генк
|27 тур
|26 февраля, воскресенье
|21:00
|Генк
|3:0
|Брюгге
|12 тур
|29 октября, суббота
|20:00
|Брюгге
|4:5
|Генк
|Плей-офф I, 4 тур
|20 апреля, среда
|22:30
|Генк
|3:1
|Брюгге
|25 тур
|6 февраля, воскресенье
|20:00
|Генк
|1:0
|Брюгге
|6 тур
|12 сентября, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|2:2
|Генк
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Андерлехт
|10
|5
|3
|2
|16:8
|+8
|52
|2.
|Брюгге
|10
|5
|2
|3
|14:11
|+3
|48
|3.
|Генк
|10
|6
|0
|4
|19:19
|0
|41
|4.
|Гент
|10
|4
|0
|6
|16:16
|0
|40
|5.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|10:17
|-7
|35
|6.
|Кортрейк
|10
|3
|2
|5
|16:20
|-4
|34
|* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23