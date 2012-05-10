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Генк - Брюгге

10.05.2012, Четверг, 22:30 мск Генк, стадион Кристал Арена Бельгия. Плей-офф, 9 тур Генк - Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 1 тур
30 марта, пятница 22:30 Брюгге 2:0 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
27 тур
26 февраля, воскресенье 21:00 Генк 3:0 Брюгге
12 тур
29 октября, суббота 20:00 Брюгге 4:5 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 4 тур
20 апреля, среда 22:30 Генк 3:1 Брюгге
25 тур
6 февраля, воскресенье 20:00 Генк 1:0 Брюгге
6 тур
12 сентября, воскресенье 20:00 Брюгге 2:2 Генк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
23 тур
24 января, воскресенье 22:30 Генк 2:0 Брюгге
6 тур
13 сентября, воскресенье 22:30 Брюгге 1:1 Генк
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 10 5 3 2 16:8 +8 52
2. Брюгге 10 5 2 3 14:11 +3 48
3. Генк 10 6 0 4 19:19 0 41
4. Гент 10 4 0 6 16:16 0 40
5. Стандард 10 2 3 5 10:17 -7 35
6. Кортрейк 10 3 2 5 16:20 -4 34
* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23
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