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Кортрейк - Брюгге

08.04.2012, Воскресенье, 20:00 мск Кортрейк, стадион Гульден спорен Бельгия. Плей-офф, 2 тур Кортрейк - Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
26 тур
19 февраля, воскресенье 21:00 Брюгге 2:1 Кортрейк
11 тур
23 октября, воскресенье 20:00 Кортрейк 2:1 Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
29 тур
12 марта, суббота 22:00 Брюгге 4:1 Кортрейк
1 тур
31 июля, суббота 22:00 Кортрейк 1:0 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 7 тур
23 апреля, пятница 22:30 Кортрейк 2:0 Брюгге
Плей-офф I, 2 тур
31 марта, среда 22:30 Брюгге 3:0 Кортрейк
21 тур
30 декабря, среда 20:00 Кортрейк 1:4 Брюгге
4 тур
22 августа, суббота 22:00 Брюгге 2:2 Кортрейк
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 10 5 3 2 16:8 +8 52
2. Брюгге 10 5 2 3 14:11 +3 48
3. Генк 10 6 0 4 19:19 0 41
4. Гент 10 4 0 6 16:16 0 40
5. Стандард 10 2 3 5 10:17 -7 35
6. Кортрейк 10 3 2 5 16:20 -4 34
* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23
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